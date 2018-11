Tentativas de fuga ameaçam estrutura da Casa de Custódia, alerta sinpoljuspi

Cerca de 15 detentos tentaram fugir por um túnel cavado no subsolo da Penitenciária Professor José de Ribamar, conhecida popularmente como Casa de Custódia. O fato ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (15). O grupo foi flagrado por agentes da penitenciária que ouviram ruídos na área externa do pavilhão e resolveram montar guarda a espera dos fugitivos que foram pegos em flagrante.



De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), Kleiton Holanda, essa não é a primeira vez que detentos tentam fugir cavando o chão dos pavilhões e alerta que a ação é um risco para a segurança do prédio. “A Casa de Custodia é um prédio antigo e o túnel que os detentos tentaram fugir ontem foi tampado apenas a entrada e a saída, o buraco no subsolo existe ainda. Assim como este, existem vários outros buracos pré-construídos no subsolo do estabelecimento”, alerta Kleiton.

Foto: Elias Fontenele/O DIA

O presidente explica ainda que o risco é maior pelo fato de os presos não terem noções de construção civil e cavarem o túnel de forma inadequada, causando falhas graves na estrutura. “Esses detentos não têm estudos em engenharia, eles fazem de qualquer jeito. Isso gera um risco. Quando eles abrem o buraco, esse buraco não é tampado corretamente e deixa falhas na estrutura. Isso um dia vai acarretar danos à estrutura predial da penitenciária. É um risco eminente”, relata Kleiton Holanda.

Kleiton alerta ainda que os detentos tiram parte da estrutura do prédio para usarem como armas e como ferramenta para cavar novos buracos. “São vergalhões, vigas de ferro que sustentam o concreto que vem sendo depredado ao longo da existência da Casa de Custódia. Além disso, a penitenciária já foi palco de várias rebeliões ao longo de sua história onde usaram fogo e o fogo compromete a parte física do prédio”, conta.

Segundo o sindicato, denúncias já foram feitas aos órgãos competentes, mas um levantamento sobre as condições do prédio da penitenciária ainda não foi realizado. “Não existe um estudo. O Sindicato já enviou vários ofícios ao Corpo de Bombeiros e ao Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia, para que seja feito um estudo para saber como está a estrutura predial e nada foi realizado. Enquanto a penitenciária estiver de pé está tudo bem. Mas quando acontecer algo vão ficar perguntando porque não fizeram isso ou aquilo, mas o sindicato fez a sua parte”, finaliza Kleiton Holanda.

O Portal O DIA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Justiça do Estado, responsável pelo sistema penitenciário no Piauí. A entidade não se manifestou até o fechamento desta matéria sobre as falhas na estrutura da Casa de Custódia. Já o Governo do Estado informou que os buracos são tampados assim que detectados e que todas as intervenções na estrutura ocorrem com a supervisão de engenheiros da Secretaria de Justiça. A reportagem também entrou o contato com o Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia (CREA) que informou aguardar um posicionamento dos superiores, até o fechamento desta matéria o órgão também não se manifestou.

Segundo o sinpoljuspi, a Casa de Custódia tem capacidade para apenas 333 detentos, mas hoje em dia atende mais de 1100 presos, a superlotação apresenta um risco maior caso ocorra algum acidente, alerta o sindicato. A Secretaria de Justiça informou, após a tentativa de fuga, por meio de nota que estuda uma transferência. “Na segunda (19) será analisada a necessidade de transferência dos detentos para uma outra unidade. Todas as unidades penitenciárias do estado estão com segurança reforçada para o fim de semana, a fim de evitar alterações no sistema penitenciário”, diz a nota.

Viviane MenegazzoLucas Albano