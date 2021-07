Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros morre de Covid-19

O Corpo de Bombeiros do Piauí lamentou o falecimento do tenente-coronel Antônio da Cruz Silva Evangelista, que morreu na madrugada dessa terça-feira (22). Ele era da reserva remunerada e estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) há 60 dias, com problemas cardíacos.

Foto: Reprodução/Whatsapp

Ele chegou a testar positivo para Covid-19, mas faleceu devido à falência renal.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí (CBMEPI), através do comandante-geral Demetrius Rodrigues do Rêgo, manifestou profundo pesar pelo falecimento do companheiro de farda e solidarizou-se com a família.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:

Foto: Reprodução/Whatsapp





Ithyara Borges

