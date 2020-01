Temporal deixa ruas alagadas e causa estragos em Picos

Um temporal nesta quarta-feira (06) causou estragos em Picos, no Sul do Piauí. Ruas ficaram alagadas e vias interditadas pela queda de árvores e crateras que se formaram no chão. A força das águas arrastou carros e interditou um trecho da BR-316. Veja os vídeos abaixo!

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o intenso volume água que chegou as principais ruas da cidade. Até o momento, 10 bairros foram afetados pela enxurrada. A Defesa Civil trabalha no local e ainda não há informações de feridos ou mortos.





Um trecho da Avenida Getúlio Vargas, uma das principais vias de acesso da cidade, foi levado pela força da água, e a prefeitura contabiliza os estragos. A Defesa Civil do município informou que o balão da Bomba, em Picos, próximo a BR-316, está alagado e, por isso, o trânsito está lento.









Aguarde mais informações ...



Redação