Tempo seco e baixa umidade do ar desencadeiam problemas respiratórios

A baixa umidade do ar tem favorecido para que o tempo fique mais seco, consequentemente, acentuando problemas respiratórios e favorecendo episódios, inclusive, de sangramento nasal. Segundo a meteorologista Sônia Feitosa, esse cenário deve continuar nos próximos meses.

Ela explica que, em algumas cidades do Sul do Piauí, a umidade já está abaixo dos 30%, enquanto o recomendado é entre 50% e 60%. Em Teresina, a umidade relativa do ar tem variado entre 38% e 40%.

“Algumas pessoas têm pré-disposição, se tornando mais vulneráveis a esse tipo de ocorrência [sangramento no nariz], como aconteceu com o prefeito Firmino Filho. As pessoas começam a sentir a pele, os olhos e as narinas ficarem mais ressacadas por conta da baixa umidade”, explica a meteorologista.

E com a proximidade do B-R -O-Bró, os meses mais quentes do ano no Piauí, o otorrinolaringologista Erick Barros explica que as pessoas ficam mais expostas ao ar muito seco e quente, que transita pela via respiratória, afetando as vias aéreas superiores.



Para se prevenir, otorrino recomenda que as pessoas se mantenham bem hidratadas - Foto: O Dia



“A mucosa do nariz fica mais frágil, então pode haver sangramento. O tempo seco também favorece infecções, tanto virais quando bacterianas, já que a barreira que nos protege é mais facilmente rompida. Além disso, a pessoa também pode apresentar secura na garganta, com ardor, tosse seca e desconforto ao respirar. Os olhos também podem ficar secos, assim como a pele”, cita.

Prevenção

Para se prevenir, o otorrino recomenda que as pessoas se mantenham bem hidratadas, ingiram bastante líquido ao longo do dia, de dois a três litros de água por dia e de forma fracionada. Também é preciso evitar fazer atividade ao ar livre e em exposição direta ao sol no período de 10 horas da manhã às 15 horas da tarde, quando o clima está mais quente e o ar mais seco.

“A pessoa também deve procurar usar umidificador de ar, que aumenta a quantidade de água no ar e favorece a respiração. Esses equipamentos podem ser usados principalmente à noite, mas também é interessante durante o dia. Não se deve colocar o ar condicionado muito frio, pois quanto mais frio, mais seco ficará o ambiente. Também é importante evitar colocar as paletas direcionadas para o rosto, pois isso pode ressecar ainda mais o nariz e a garganta”, acrescenta.

Erick Barros ainda lembra que é preciso manter o nariz hidratado e limpo e, para isso, deve-se usar soro fisiológico várias vezes ao dia, além de manter hidratado também olhos, pele e a mucosa da boca.

Isabela Lopes - Jornal O Dia