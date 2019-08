Temperaturas começam a subir, o que sinaliza o início do B-R-O-Bró

As altas temperaturas já podem ser sentidas pelos piauienses neste inicio de agosto. Isso, por que o B-R -O- Bró já começa a ser sentido, com os termômetros registrando 36 graus, podendo a temperatura chegar, nos próximos meses, até 40 graus ou mais.

A meteorologista da Semar (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), Sônia Feitosa, explica a situação: "Quando entra o mês de julho, nós já percebemos uma mudança, característica da região, começando a aquecer e esse aquecimento se instala em agosto. É o mês que começamos a identificar as altas temperaturas e isso vai intensificando dia após dia. Quando encerrar a primeira quinzena de agosto, nossas temperaturas no Piauí vai estar em torno de 38 graus; em alguns municípios já registramos 36, e quando chegar em setembro atinge 39 graus, já em outubro pode chegar à 40 ou mais”, descreve.



Os termômetros já registram 36 graus, podendo chegar a 40 nos próximos meses - Foto: Assis Fernandes/O Dia



De acordo com a meteorologista, no fim de semana dos dias 3, 4 e 5 de agosto, as temperaturas estiveram amenas por causa de uma massa polar forte vinda de estados próximos que estavam mais frios. Porém nas semanas seguintes a tendência é esquentar cada vez mais. “Agora, a massa de ar seco está tão forte na região central do Brasil, por conta resultando em altas temperaturas no Piauí", diz Sônia Feitosa.

Porém, os meses de julho e agosto têm as oscilações frequentes de temperatura em algumas regiões do Piauí, por exemplo, as manhãs são mais amenas, as madrugadas mais frias e durante o dia é quente. Todavia, após agosto o B-R-O-Bró se instala de vez no estado.

“O B-R-O- Bró chega até a primeira semana de dezembro. A gente percebe que, mesmo com o início das chuvas, as temperaturas continuam altas. Mas o pico é em outubro. O período começa no fim de julho para agosto, que já começa a aquecer; em setembro a temperatura já está bem elevada. Os picos maiores são em outubro, e mesmo começando as chuvas em novembro e dezembro ainda está muito quente e despois começa a diminuir novamente”, finaliza Sônia Feitosa.

Sandy Swamy - Jornal O Dia