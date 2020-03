Técnico de enfermagem morre após ser picado por marimbondo no Piauí

O técnico de enfermagem Sebastião Alves dos Santos, de 38 anos, morreu após ser picado por marimbondos, no município de Barro Duro, no Sul do Piauí, na manhã da quinta-feira (05).



Sebastião Alves dos Santos. Foto: Prefeitura de Barro Duro.



De acordo com informações repassadas pela Prefeitura de Barro Duro, ele estava chegando para o trabalhar na Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade quando levou as picadas do inseto. Sebastião apresentou um quadro alérgico e foi levado às pressas ao setor de urgência da UBS, tomou remédios antialérgicos, mas não resistiu.

Em nota, a prefeitura do município informou que Sebastião apresentou insuficiência respiratória aguda grave, sem pulso ou resposta do oxigênio digital.

Em respeito à memoria do profissional, a Unidade Básica de Saúde de Barro Duro não abriu na manhã desta sexta-feira (06).

Veja nota da Prefeitura de Barro Duro abaixo:

Em nome da Prefeitura Municipal de Barro Duro, o prefeito Deusdete Lopes e a primeira-dama Carmen Lúcia, se solidarizam com a família e amigos pelo falecimento do técnico em Enfermagem, Sebastião Alves Dos Santos, de 38 anos, ocorrido nesta manhã (05).

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares ratificando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecemos a dedicação e trabalho prestados ao Município.

Em face dessa prematura perda, a gestão, informa que a Unidade Básica de Saúde de Barro Duro, não abrirá na data de hoje (05/03), e de amanhã (06/03).

