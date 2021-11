Tarifa Social: 70 mil famílias podem perder benefício com NIS desatualizado no Piauí

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos (SASC), com o apoio da Equatorial Piauí, realiza, em todo o estado, o recadastramento de famílias assistidas pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). São esforços que vão desde mutirões de cadastros nos municípios até parcerias com os CRA’s para busca ativa das famílias aptas a receber o benefício. Uma vez cadastrado, é necessário que o cliente mantenha seu cadastro do Número de Identificação Social (NIS) atualizado a cada dois anos.



Foto: Ascom

Atualmente, o programa tem dois alertas importantes aqui no Piauí. Muitas famílias preenchem os critérios necessários para participar do programa, mas não se cadastraram ainda para receber o benefício e o segundo alerta é para o número de clientes que já se cadastraram e estão com dados desatualizados, o que pode levá-los a perder o benefício na fatura de energia de até 65% de desconto. Para o sul do Estado, são mais de 44.000 famílias aptas, que preenchem os critérios para participar do programa, mas ainda não se cadastraram. Com cadastro de NIS desatualizado são mais de 70.000 famílias. Nos próximos meses, mais 8.665 famílias ficarão desatualizadas com o cadastro.

Como ação ativa para clientes, a Equatorial reforça que os leituristas passarão a receber um alerta em seus equipamentos de leitura que sinalizarão quando aquele cliente está próximo de perder o benefício e abordar o cliente e informa-lo sobre a necessidade de comparecimento no CRAS para atualizar o NIS

A distribuidora realizou um levantamento e elaborou um ranking das 04 cidades com maior número de famílias com potencial para recebimento do benefício da tarifa social e quantidade de clientes desatualizados, que podem perder o benefício caso não busquem o CRAS para regularização.

A atualização cadastral a cada dois anos pelos beneficiados é obrigatória e faz parte do conjunto de regras do programa implementado pelo Governo Federal. O responsável pelo NIS deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município para efetuar a regularização do cadastro. Caso o cliente não consiga o deslocamento até o CRAS, o cliente consegue se recadastrar também no site da SASC, no link: https://www.tsee.com.br/pi

