Tarifa Social: 227 mil piauienses podem perder desconto na conta de energia

A Equatorial Piauí informou que 147 mil clientes piauienses encontram-se com dados cadastrais desatualizados e que há, aproximadamente, 80 mil piauienses com cadastro de dados que devem desatualizar nos próximos meses, caso não atualizem o seu NIS (Número de Identificação Social).

Esta desatualização pode fazer com que diversos clientes percam os benefícios da Tarifa Social de Energia Elétrica, programa do Governo federal, criado para famílias de baixa renda, que permite desconto de até 65% na conta de energia dos brasileiros. Hoje, existem mais de 482 mil pessoas cadastradas no Piauí.

Segundo dados da Equatorial, todos os 224 municípios apresentam clientes com cadastros desatualizados. Os locais com maior incidência de cadastros vencidos são Teresina, com 29.202 clientes, Parnaíba com 4. 797 e Picos com 3440. Veja o número de cadastros vencidos por cidade.

Já os locais com maior número de possíveis desatualizações são, novamente, Teresina com 1419 , Parnaíba com 2952, Picos com 1851, Piripiri com 1662 e Barras com 1564. Confira a lista de cadastros a vencer.

A fim de evitar que os piauienses percam seu benefício, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prorrogou o prazo de atualização do cadastro até o final de setembro deste ano. A Equatorial Piauí também pede que os clientes fiquem atentos ao alerta enviado na fatura de energia, comunicando previamente que os clientes precisam fazer a atualização do NIS nos CRAS.

De acordo com a consultora de relacionamento Patrícia Araújo, ter o NIS válido é fundamental para garantir o recebimento do desconto da Tarifa Social. “Estamos fazendo esse alerta a população, pois sabemos a diferença que o benefício da baixa renda faz no orçamento das famílias piauienses. Importante que os clientes fiquem atentos ao prazo, à sua fatura com o selo identificado e procurem o CRAS mais próximo para atualizarem suas informações para manter o desconto na fatura de energia” informa.

Como atualizar o cadastro

Essa atualização cadastral a cada 2 anos pelos beneficiados é obrigatória e faz parte do conjunto de regras do programa implementado pelo Governo Federal. O responsável pelo NIS deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua residência/município para efetuar a regularização do cadastro. Caso o cliente não consiga o deslocamento até o CRAS, o cliente consegue se recadastrar também no site da SASC, no link: https://www.tsee.com.br/pi

Para evitar que os piauienses continuem com seu benefício, a Equatorial Piauí também pede aos clientes ficarem atento ao alerta enviado na fatura de energia, comunicando previamente que os clientes precisam fazer a atualização do NIS nos CRAS. A comunicação é feita no campo “Notificação de Reaviso de Vencimento / Mensagem” e por meio de um “carimbo/selo” na fatura de energia, com o objetivo de chamar atenção do cliente sobre a necessidade de realizar o recadastro, como os selos identificado abaixo: ‘’Seu NIS vai vencer, procure o CRAS do seu município’’ e aos clientes já desatualizados, aparecerá o selo “Benefício da Tarifa Social Cancelado ‘’. De acordo com a consultora de relacionamento Patrícia Araújo, ter o NIS válido é fundamental para garantir o recebimento do desconto da Tarifa Social, referente ao consumo de energia elétrica. “Estamos fazendo esse alerta a população, pois sabemos a diferença que o benefício da baixa renda faz no orçamento das famílias piauienses. Importante que os clientes fiquem atentos ao prazo, à sua fatura com o selo identificado e procurem o CRAS mais próximo para atualizarem suas informações para manter o desconto na fatura de energia”.



Como se cadastrar / Quem tem direito

Para identificar quais os critérios necessários para participar e como se cadastrar, acesse o site no link https://pi.equatorialenergia.com.br/informacoes-gerais/tarifa-social-de-baixa-renda/



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!