Tarifa de energia deve diminuir no Piauí a partir de dezembro

A conta de energia deve chegar mais barata aos consumidores piauienses a partir do próximo mês. Isso porque aAgência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou nesta terça-feira (26) um reajuste tarifário para a distribuidora Equatorial Piauí.

A redução vai atingir residências e indústrias. Para o consumidor residencial, a redução é de -7.45 %. Já para as empresas que utilizam tanto alta como baixa tensão a diminuição é de -7,16%. Ao todo, devem ser beneficiados com a medida 1,2 milhão de unidades consumidoras de todo o estado.

Foto: Reprodução ANNEL

A consultora Ana Carolina Silvaexplica que a redução tem dois principais motivos. O primeiro deles foi o pagamento antecipado de uma dívida contraída pela empresa para cobertura dos custos com exposição involuntária no mercado de curto prazo e o despacho de termelétricas entre fevereiro e dezembro de 2014. A mudança de gestão, que saiu de Cepisa para Equatorial, também é apontada como fator decisivo na redução.

“Um dos principais fatores a contribuir com o reajuste negativo foi a quitação da conta ACR. A privatização das subsidiárias da Eletrobrás em 2018 foi um grande passo, visto que a estatal arrastava dívidas vultosas e não conseguia investir em melhorias", explicou Silva.

Segundo a ANEEL, em comunicado que anuncia a redução, as novas tarifas devem entrar em vigor a partir do dia 2 de dezembro. O DIA tentou contato com a Equatorial Piauí, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Otávio Neto