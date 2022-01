Tamiflu: Sesapi diz estar abastecida com medicamento

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesapi) afirmou nesta terça-feira (11) que está abastecida com o Tamiflu, medicamento antiviral utilizado por pessoas em risco de desenvolver complicações por conta da Influenza após 48h desde os primeiros sintomas.

O Tamiflu está em falta em vários estados do país e, no Piauí, as farmácias sofrem com desabastecimento do medicamento depois da crescente de casos de Influenza. Com o aumento dos casos, houve uma corrida das pessoas aos estabelecimentos farmacêuticos em busca do fármaco.

Foto: Divulgação / Sesapi

“Estamos abastecidos com o medicamento, mas existe um protocolo que deve ser utilizado pelos nossos profissionais de saúde quanto ao uso do remédio. Nem todos os pacientes podem receber o Tamiflu. Ele será destinado apenas àqueles que estão internados e de maneira mais grave”, explica Herlon Guimarães, o Superintendente de Atenção à Saúde e Municípios da Sesapi.

A Sesapi alerta que o Tamiflu não é recomendado se o período após a última exposição a uma pessoa com infecção pelo vírus for maior que 48 horas o antiviral deve ser administrado durante a potencial exposição à pessoa com influenza e continuar conforme orientações de quimioprofilaxia.

Com informações da Sesapi