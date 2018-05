Taguatur anuncia redução de frota para economizar combustível

A empresa Taguatur divulgou uma nota no início da noite desta quinta-feira (24) informando que, por conta do "desabastecimento de combustível", está "sendo obrigada" a fazer uma redução programada da sua frota, para que a operação não seja paralisada por completo nos próximos dias.

Na nota, a empresa ressalta que, por conta da manifestação dos caminhoneiros, todos os veículos carregados de combustível estão impedidos de sair, o que tem impedido a empresa de realizar o abastecimento dos seus veículos, que está sendo feita apenas com seu estoque de combustível, que é "limitado".

Na nota, a empresa Taguatur diz esperar que a crise de combustíveis no país seja resolvida o quanto antes.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) informou que, por enquanto, o movimento de redução dos ônibus é pontual. No entanto, a entidade não descarta que, nos próximos dias, as demais empresas que atuam no transporte público da capital tomem a mesma medida, em caráter "preventivo".

As linhas do transporte coletivo em Teresina são divididas em quatro lotes, divididos entre uma empresa e três consórcios de empresa.

A empresa Taguatur integra o consórcio que atua na zona sudeste da capital.

A reportagem entrou em contato com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans). Por meio de sua assessoria, a pasta ficou de dar uma posição sobre a decisão da Taguatur. No entanto, até o fechamento desta matéria, nenhum posicionamento foi apresentado.

Cícero Portela