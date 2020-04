Suspensão de aulas representa falta de acesso à comida para muitas famílias

Há três semanas, Alexandra Carvalho, de 40 anos, olhava para os locais onde guarda os mantimentos em casa e um medo ultrapassava seu pensamento: como conseguir repor o que já começa a acabar? Acontece que, após o início das medidas de quarentena e a suspensão das atividades escolares em Teresina, ela se viu em casa, desempregada, com duas filhas que não tinham mais acesso à comida distribuída nos centros de ensino. Para ela, o medo da fome foi tão real quanto o de ver avançar a propagação do coronavírus na Capital.



Foto: Folha Press.

Mas a realidade não é exclusividade da família Carvalho. Com o isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, milhares de crianças pelo país ficaram sem acesso à merenda oferecida nas instituições de ensino, o que impactou diretamente na condição alimentar das famílias.

Para enfrentar a situação, o Ministério da Educação regulamentou a entrega de kits de alimentação às famílias dos alunos da educação básica durante o regime de calamidade pública, especialmente por conta da suspensão das aulas presenciais em todo o país.

As regras valem tanto para as compras de merendas já realizadas quanto para as que ainda serão contratadas durante esse período de suspensão de aulas. No caso da suspensão do transporte coletivo ou quando os pais não conseguirem ir até a escola buscar os kits, os órgãos públicos deverão organizar a distribuição nas casas dos alunos ou em núcleos próximos das suas residências.

Em Teresina, as aulas do ensino básico seguem suspensas até o dia 30 de abril e, seguindo as medias, a Prefeitura iniciou a entrega de kits de alimentação para as famílias dos alunos matriculados.

Segundo o secretário de educação, Kléber Montezuma, cerca de 90 mil famílias serão beneficiadas com os alimentos. "A escola entra em contato com a mãe do aluno para marcar o dia e a hora que ela deve receber a cesta de alimentos", explica. No primeiro momento, os kits de alimentos foram entregues às mães, priorizando aquelas que estão cadastradas no Programa Bolsa Família.

"Só quem passa necessidade é que sabe"

Alexandra, por ser cadastrada no Bolsa Família, recebeu o kit na primeira remessa. O benefício veio por conta da filha mais nova, de 13 anos, ainda matriculada no ensino básico. "Fiquei feliz demais quando soube que a gente receberia esse kit, porque só quem passa necessidade é que sabe. As comidas aqui em casa estavam acabando e mistura não tinha mais, os alimentos vieram muito em boa hora", destaca.

Agora, em casa, estão de quarentena ela, as duas filhas e a avó. A mais velha, estudante do curso de Física da Universidade Federal do Piauí, também sentiu o impacto da falta de acesso às refeições ofertadas no restaurante universitário.

A renda da família, que era oriunda do recebimento do Bolsa Família e da venda de bombons caseiros feitos por Alexandra, foi drasticamente reduzida com o isolamento. Por isso, com as filhas em casa, o benefício do recebimento do kit foi fundamental para a alimentação de todos os membros da família.

"Espero que eles continuem a entregar enquanto isso demorar, porque de outro jeito a gente não tem como passar", relata.

Alexandra também lembra que se cadastrou no auxílio emergencial do Governo - benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus - programado para receber no próximo dia 27.

"Vai ser de grande ajuda porque tem as contas pra pagar. Todo mundo dentro de casa, não tem como conseguir trabalho", considera.

Na escola, alunos têm acesso a três refeições diárias

A Escola Municipal Professor Ubiraci Carvalho foi um dos locais usados para concentrar a entrega dos kits de alimentação para as famílias dos alunos da zona Sudeste de Teresina. A unidade, assim como os demais centros de educação, na sua rotina diária de oferta de ensino básico, também garante a segurança alimentar dos alunos: são oferecidas três refeições diárias aos 575 alunos matriculados na instituição.

Pais de alunos da rede municipal de ensino já estão recebendo os kits com alimentos essenciais doados pela Secretaria de Educação. Foto: Divulgação.



"Muitos alunos têm basicamente a alimentação deles aqui na escola. Muitos vêm sem tomar café e fazem todas as refeições aqui. Por isso, muitas mães quando souberam da entrega dos alimentos ficaram ansiosas, porque nos diziam que estavam já sem o que comer e até mandavam fotos da geladeira", relata o diretor da escola, Samuel Rógeres.

Diariamente, a unidade escolar oferta um lanche pela manhã, podendo ser cuscuz, bolachas, iogurte, entre outros; o almoço, com cardápio que varia entre arroz, macarrão, feijoada, carnes; e o lanche da tarde.

"Apesar de não ter previsão se a entrega dos kits vai continuar, sabemos que isso é muito importante para as famílias, porque a escola também ocupa este lugar na sociedade", finaliza.

Glenda Uchôa