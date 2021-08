Suspeito de assassinar cunhado em Brasília é preso em Palmeirais

Um homem identificado como Júlio César, 30 anos, foi preso nesta segunda-feira (09) na zona rural de Palmeirais. Ele é suspeito de assassinar o cunhado, em Planaltina, Brasília, em julho deste ano. Júlio é natural de Palmeirais e também responde à lei Maria da Penha, por agressão à mulher.

De acordo com a Polícia Civil, foi recebida a informação que Júlio estava no povoado Cafundó e que era suspeito de assassinato. Pela manhã, a Polícia conseguiu prendê-lo em casa. Policiais entraram em contato com a Polícia de Brasília e foi confirmado o mandato de prisão do suspeito.





Segundo a Polícia Civil, Júlio teria assassinado o cunhado após ele interferir na briga de Júlio com a esposa. O suspeito teria desferido golpes de arma branca contra o pescoço da vítima. Ainda na ocasião, Júlio também é suspeito de lançar golpes de faca contra um cachorro, que também faleceu.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes.

