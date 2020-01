Suspeito consegue furtar energia que daria para abastecer uma cidade do interior

A energia furtada por um homem preso pelo Greco nesta terça-feira (28) foi equivalente ao consumo mensal de uma cidade pequena do interior, segundo a Equatorial Piauí. A empresa esclarece que, desde o ano passado, vem intensificando a fiscalização nas unidades consumidoras do “Grupo A”, considerado os grandes clientes.

James Kardec Ferreira da Costa Silva é acusado de cobrar de R$ 3 a R$ 7 mil para fraudar as medições a clientes do alto escalão. A energia furtada, que deixou de ser faturada por causa das fraudes, é equivalente ao consumo de uma cidade pequena do interior ou mesmo do consumo mensal de um shopping de Teresina.

Material apreendido durante a prisão do suspeito: Foto Greco Divulgação.

Segundo o cálculo divulgado pela Equatorial Piauí, com as fraudes, o Piauí deixou de arrecadar aproximadamente R$ 250 mil, impossibilitando assim o investimento em saúde, educação e contingentes das Polícias Civil e Militar.

De acordo com a concessionária, a “Operação Recaída” do Greco, que iniciou em maio de 2019 na região Norte do Piauí e avançou para o Sul em setembro, resultou na desarticulação de oito fraudes reincidentes na medição de energia elétrica no Estado. Os clientes, que já haviam sido encontrados com fraudes, voltaram a burlar o faturamento da energia.

Foto: Greco Divulgação.

Segundo o Greco, James é suspeito também de furtar energia em pelo menos quatro municípios, sendo estes Piracuruca, Luís Correia, Esperantina e Paranaíba.

"Ele já foi preso três vezes por furto de energia e hoje, quando do cumprimento do mandado de prisão em face de sua pessoa, foram apreendidos medidores da concessionária de energia e detectado um furto de água", contou o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco.

James Kardec foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de furto e receptação.

O PortalODIA.com tentou contato com a defesa do suspeito, mas até o momento não teve retorno. O espaço permanece aberto para o contraponto.

Leia nota na íntegra:

Em 2019, a Equatorial Piauí intensificou a fiscalização nas unidades consumidoras do “Grupo A”, os grandes clientes.

A “OPERAÇÃO RECAÍDA” que teve início em maio/2019 na região norte do Piauí e avançou na região sul em setembro/2019, resultou na constatação de 8 fraudes reincidentes. Os clientes, que já haviam sido encontrados com fraude, voltaram a burlar a medição de energia elétrica.

O apoio do GRECO foi fundamental para desarticular a ação fraudulenta reincidente no Estado. A autoria das irregularidades foi atribuída a uma única pessoa, que teria cobrado de R$ 3 mil até R$ 7 mil para fraudar as medições.

A energia furtada, que deixou de ser faturada por causa das fraudes, é equivalente ao consumo mensal de um Shopping Center de Teresina, ou mesmo de uma cidade pequena do interior.

Tratando em Reais, o Estado do Piauí deixou de arrecadar aproximadamente R$ 250 mil, impossibilitando investimento em saúde, educação e nos próprios contingentes das Polícias Civil e Militar.

Jorge Machado, Nathalia Amaral e Virgiane Passos