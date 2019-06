Superior Tribunal de Justiça suspende concurso de cartórios do Piauí

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deferiu nesta manhã (27) um pedido de tutela provisória, suspendendo o concurso público para a Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e Registros do Estado do Piauí, até o julgamento final do recurso ordinário.



Trata-se de uma decisão monocrática do ministro, Gurguel de Farias, que atribuiu efeito suspensivo ativo ao recurso ordinário interposto a um mandado de segurança do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), que anulou a decisão da comissão organizadora de computar apenas títulos adquiridos até a data prevista incialmente, limitando a quantidade a ser considerada.

O TJ-PI chegou a divulgar, há duas semanas, no Diário da Justiça, o resultado final da avaliação de títulos e o resultado provisório de provas e de títulos do concurso públicos dos cartórios do estado.

A decisão, no entanto, só terá efeito a partir desta sexta-feira (28), quando será publicada.

Adriana MagalhãesBreno Cavalcante