A Superintendência Regional do Trabalho no Piauí suspende atendimento ao público por 15 dias. A medida é uma forma de contribuir para conter a pandemia do Covid-19. O atendimento será realizado no Alô Trabalho 158 e todos os serviços oferecidos também estão disponíveis nas plataformas digitais.



Para quem deseja fazer uma denúncia ou dar informação Trabalhista pode entrar em contato pelo Alô Trabalho, telefone nº 158. O Seguro Desemprego será através do endereço eletrônico na internet, portal gov.br, https://www.gov.br/pt-br/categorias/trabalho-e-previdencia/ ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível nas lojas de aplicativos (Android e IOS).

Já a Carteira de Trabalho será substituída pela Carteira de Trabalho Digital. Para baixar o documento, pode ser pelo aplicativo para celulares (iOS ou Android) no seu smartphone ou acessar gov.br/trabalho e no caso de dúvida pelo Alô Trabalho 158.

Para ser contratado você não precisa mais ter a CTPS física em mãos. Basta informar o número do CPF ao empregador.



Superintendência Regional do Trabalho suspende atendimento por 15 dias.



O atendimento da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) será prestado pelo portal gov.br. Para obter o Registro Profissional o cadastro inicial continuará sendo feito através do link: http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/pages/solicitacoes/solicitarRegistro.seame a documentação deverá ser encaminhada através do link: https://protocolo.planejamento.gov.br/protocolo/login,não sendo necessário nenhum tipo de agendamento ou entrega de documento presencial.

Os processos de auto de infração não serão recebidos documentações e os prazos ficam suspensos enquanto durar a vigência da suspensão do atendimento presencial.

