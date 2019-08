Um novo serviço está sendo disponibilizado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) com a criação da Seção de Acidentes de Trânsito. Desde julho, esse serviço atende durante 24 horas as pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito. A seção funciona com 28 agentes de trânsito que respondem ao chamado pelo telefone 31227617. Os agentes se deslocam até o local do ocorrido e fazem o boletim de ocorrência de acidentes de trânsito e, quando necessário, realizam perícia.

Strans passa a atender chamados de acidentes 24h por dia. (Foto: Arquivo O Dia)



Desde o início desse trabalho já foram atendidas mais de 100 ocorrências, sendo 61 com perícia. O coronel Jaime Oliveira, da Diretoria de Operações de Trânsito da Strans, informa que a equipe de agentes foi qualificada para realizar as funções durante as ocorrências, alguns receberam treinamento no Paraná e fazem uso de smartphones e programa específico para registro de dados.

“A pessoa que se envolver em acidente de trânsito em Teresina pode contar com esse serviço 24 horas e já contatamos a empresa de telefonia para em breve disponibilizar um número de telefone com três dígitos para que todos memorizem facilmente”, informa. Antes da criação da Seção de Acidentes de Trânsito, o serviço era realizado nas vias urbanas de Teresina pela Companhia Independente de Trânsito (CIPTran), mas essa função passou a ser da Strans. Nas rodovias estaduais é feito pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e nas rodovias federais pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

