Strans interdita Estação Tabuleta no próximo sábado para manutenção

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) fará no próximo sábado (27), a partir das 12 horas, a interdição da Estação Tabuleta (no sentido bairro - Centro), que fica localizada na Avenida Barão de Gurgueia, no chamado Corredor Sul I.

Segundo a Strans, a interdição ocorrerá para que sejam executados serviços de manutenção no local. E a estação será liberada no domingo (28).

O órgão orienta os usuários do sistema que embarcam e desembarcam na Estação Tabuleta a utilizarem a Estação Gil Martins.

No dia da interdição, fiscais de transportes públicos estarão no local para esclarecer eventuais dúvidas dos usuários.

De acordo com a engenheira da Strans, Adélia de Melo, o fechamento temporário da estação é necessário para que seja feito um serviço de pintura e limpeza no local. “Faremos esse trabalho no final de semana para evitar maiores problemas para os usuários do sistema de transportes públicos”, afirma Adélia.

A engenheira reforça que as pessoas precisam ficar atentas às mudanças durante a interdição, usando as estações mais próximas. “Estamos trabalhando para que o atendimento tenha mais qualidade. Contamos com a compreensão das pessoas e esperamos concluir o serviço o quanto antes para evitar maiores transtornos”, acrescenta.