Strans fará interferência em avenida a partir de hoje

A partir de segunda feira (26) a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) fará um ajuste, com uso de cones, em uma das faixas da Avenida Marechal Castelo Branco, no sentido leste/oeste, nas proximidades da Rua Leonel Caetano. Com essa medida, após o condutor sair da Rua Rodrigues dos Santos seguirá pela Rua Leonel Caetano para acessar a Marechal, em seguida os condutores terão o acesso livre à direita com destino à zona sul da cidade.

A medida foi adotada porque foi identificado um congestionamento todos os dias, no horário das 6h30 às 8h30, por isso será feita essa canalização para melhorar a fluidez no local. De acordo com o diretor de trânsito e sistema viário da Strans, José Falcão, a intervenção será realizada no início da manhã, pois é o horário de maior fluxo de veículo na área. “Todas as vezes que identificamos algum problema na circulação de veículos na cidade realizamos um estudo técnico e tomamos as medidas necessárias para resolver a situação. Neste caso, a canalização vai melhorar a fluidez para que possamos pensar numa solução definitiva”, acrescenta.

Falcão reforça que o crescimento da frota tem trazido para a cidade muitos problemas, por isso as intervenções estão sendo realizadas em todos os pontos da cidade. “Alertamos para que as pessoas fiquem atentas às mudanças, mas os nossos agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores. Trabalhamos para proporcionar para todos um trânsito melhor e mais seguro”, enfatiza.

Jornal O Dia