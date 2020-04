O transporte público é um dos locais de maior aglomeração de pessoas, o que acaba sendo também um espaço de contaminação do COVID-19. Em Teresina, as primeiras medida a ser tomada para conter a proliferação do virus, foi a diminuição da frota de ônibus, a limpeza dos veículos e terminais.

A mais recente ação da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) é o distanciamento de usuários em terminais de integração. Onde há limitação dos espaços da área de embarque de passageiros, como explica Augusto Basílio engenheiro e diretor de trânsito de sistema viário da Strans.



STRANS delimita distância entre passageiros para evitar aglomerações. Divulgação



"Foram colocadas faixas de demarcações no piso com distância de 1,5 M para que os usuários utilizem enquanto aguardam o transporte. Além disso, os fiscais dos terminais também irão fazer controle da quantidade de pessoas em cada veiculo para evitar aglomerações. Quando o veiculo estiver com a lotação recomendável, os demais passageiros serão encaminhados para um ônibus reserva", diz Augusto Basílio.

As novas medidas são para garantir a segurança e a mobilidade da população é evitar a proliferação do COVID-19 no município.

Sandy Swamy