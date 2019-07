Strans alerta para mudanças em linhas que passarão pelo Terminal Santa Lia

A Prefeitura de Teresina informou que o Terminal Santa Lia será inaugurado no dia 27 deste mês, fechando a última etapa do Inthegra na zona Leste de Teresina. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, os usuários precisam ficar atentos para as linhas alimentadoras, troncais e interterminais que integrarão com o terminal.

O gerente de planejamento da Strans, Denilson Guerra, explica que as linhas originais, tanto das alimentadoras como das interterminais, sofrerão mudanças. “Os usuários devem prestar atenção nas linhas que serão substituídas. Por exemplo, temos duas linhas que contemplam o Planalto Uruguai. Com a inauguração do terminal, elas serão substituídas por uma só, que passará na região”, comentou.

Terminal Santa Lia (Foto: Renato Bezerra / Ascom PMT)

Confira quais serão as mudanças:

Linhas alimentadoras (terminal para bairro)

As linhas 405 e 513 agora serão atendidas pela linha A431 (Planalto Uruguai/Vila Uruguai via Terminal Santa Lia). As linhas 245HD e 522HD serão atendidas pelas linhas A432 (Miriam Pacheco/Árvores Verdes via Terminal Santa Lia). As linhas 245 e 522 serão atendidas pela linha A433 (Vale do Gavião/Santa Bárbara via Terminal Santa Lia). As linhas 404 e 512 serão atendidas pela linha A434 (Vila Bandeirante via Terminal Santa Lia).

Linhas troncais (terminal para o centro)

As linhas troncais serão a T431 (Terminal Santa Lia – Centro via Dom Severino); T432 (Terminal Santa Lia – Centro via João XXIII) e T433 (Terminal Santa Lia – Centro via João Antônio Leitão/Jóquei Clube). As linhas T431 e T432 passarão na Praça do Fripisa e Praça da Bandeira. Já a T433 passará na Praça do Fripisa, Praça da Bandeira e na Avenida Campos Sales.

Linhas interterminais (terminal para terminal)

As linhas 402, 403HD, 404, 503HD e 512 agora serão atendidas pela IT04 (Terminal Zoobotânico para Terminal Santa Lia). As linhas 403, 503, 403HD e 503HD agora serão atendidas pela IT05 (Terminal Santa Lia para Terminal Zoobotânico).