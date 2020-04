SRT-PI lista meios alternativos de dar entrada no seguro desemprego

O governo do Piauí tem se movimentado rápido quando o assunto é isolar a população por conta do COVID-19. Paralelo a isso, alguns órgão do estado tem trabalho para manter a prestação de serviços a população de forma eficiente, mas praticamente toda de forma virtual. A Superintendência Regional do Trabalho vem funcionando com muitos meios alternativos para o trabalhador conseguir dar entrada no seguro desemprego sem precisar sair de casa.



“Como ferramenta nos temos o número 158- alo trabalho e temos o site onde você pode dar entrada o site www.gov.br/trabalho e lá voce pode dar entrada na carteira de trabalho digital e o seguro desemprego web. Nós temos um número exclusivo de WhatsApp em que você pode tirar duvidas, fazer reclamações e principalmente como você poder proceder para concluir”, explica Philippe Salha, Superitendente Regional do trabalho STR-PI.

Philippe Salha (FOTO: Divulgação)

Foi criado também um e-mail como forma de contato direto. [email protected]todas essas ferramentas foram criadas único e exclusivamente para facilitar o acesso dos trabalhadores ao órgão nesse momento de pandemia.

O número de WhatsApp que você pode entrar em contato para duvidas ou continuidade do processo é esse; 3222-6077.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia