Solenidades comemoram adesão do Piauí à independência; veja programação

O município de Piracuruca recebe na próxima quarta-feira (22) as comemorações em alusão ao 197º aniversário de adesão do Piauí à Independência do Brasil. No dia seguinte, as festividades rumam para a primeira capital, Oeiras, onde diversas atividades também serão realizadas.

O governador Wellington Dias participará dos eventos ao lado dos prefeitos Raimundo Alves Filho, de Piracuruca, e José Raimundo de Sá Lopes, de Oeiras. Em Piracuruca, as celebrações iniciam com um culto em ações de graça, às 8h, na sede da Igreja Cristã Pentecostal. Em seguida, uma Missa em Ação de Graças será realizada na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. Ao fim, no Auditório Municipal Professora Lourdinha Brandão, será realizada solenidade de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí.

Da mesma forma, quinta-feira (23), em Oeiras, o chefe do executivo estadual participa de uma noite cultural, no Café Oeiras. Às 8h da sexta-feira (24), o Paço Municipal recebe o hasteamento das bandeiras e o desfile militar em alusão a data. A programação na primeira capital conta ainda com aposição de corbelha de flores no busto de Manoel de Sousa Martins, culto e missa em ação de graças e uma nova solenidade de outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí.

Confira a programação completa e a lista de homenageados com a Ordem Estadual do Mérito Renascença abaixo:

Programação:

Piracuruca

22 de janeiro de 2020 (quarta-feira)

08h – Culto em Ação de Graças

Local: Igreja Cristã Pentecostal

Endereço: Rua Dr. Resende, 709, Centro

09h – Missa em Ação de Graças

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo

Endereço: Praça Irmão Dantas

10h – Solenidade de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí

Local: Auditório Municipal Professora Lourdinha Brandão

Endereço: Av. Deputado Pinheiro Machado s/nº

Oeiras

23 de janeiro de 2020 (quinta-feira)

21h – Noite Cultural

Local: Café Oeiras

24 de janeiro de 2020 (sexta-feira)

08h – Hasteamento de Bandeiras e Desfile Militar

Local: Paço Municipal

08h30 – Aposição de Corbelha de Flores no Busto de Manoel de Sousa Martins – “Visconde da Parnaíba”

Local: Praça Visconde da Parnaíba

09h – Culto em Ação de Graças

Local: Primeira Igreja Batista

Endereço: Avenida Professor Rafael Farias, 697

10h – Missa em Ação de Graças

Local: Catedral de Nossa Senhora da Vitória – Praça das Vitórias

11h – Solenidade de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí

Local: Cine Teatro Oeiras

Da redação