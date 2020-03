Sobe para 63 o número casos suspeitos de Covid-19 no Piauí

Apesar de não ter registrado nenhum caso de infecção do novo coronavírus (Covid-19), o número de pessoas com a suspeita da doença no Piauí continua crescendo. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) na manhã desta quinta-feira (19), já são 63 pacientes em observação.

(Imagem: Reprodução/Sesapi)

A quantidade representa um crescimento de 46,5% dos casos monitorados no estado em relação às informações divulgadas ontem (18) pela Sesapi. Ao todo, já foram 88 notificações de sintomas semelhantes ao da enfermidade, que já matou quatro pessoas em todo país, segundo o Ministério da Saúde.

Breno Cavalcante