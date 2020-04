Sobe para 24 o número de óbitos em decorrência da Covid-19 no Piauí

Números crescendo e estatísticas preocupantes. É esta a realidade do Piauí, assim como do Brasil e do mundo como um todo diante desta pandemia de coronavírus. Aqui no Estado, o número de casos confirmados chegou à casa dos 454 e os óbitos subiram para 24. No último dia, foram acrescidos à estatística, mais duas mortes por Covid-19: a de uma idosa de 73 anos natural de Teresina, que faleceu em hospital particular; e a de um homem de 77 anos, também da capital. Os dois tinham histórico de doenças crônicas: ela possuía neuropatia e ele cardiopatia.



Com as 34 novas confirmações da doença constantes no boletim de ontem (28), subiu para 54 o número de municípios com casos diagnosticados do novo coronavírus no Piauí. Dos últimos pacientes testados positivos, 13 são mulheres e 21 são homens com idades que variam de 24 a 71 anos. Os novos casos da doença foram registrados em Morro Cabeça do Tempo, Palmeirais, São Pedro e Queimada Nova.

Ainda de acordo com a Sesapi (Secretaria Estadual de Saúde), foram descartados 4.730 casos de Covid-19 e 129 pacientes receberam alta médica após se curarem da doença.

Com relação à ocupação dos hospitais, o Piauí possui atualmente 172 pacientes internados, sendo 110 em leitos clínicos, 60 em leitos de UTI e dois em leitos de estabilização.

Maria Clara Estrêla