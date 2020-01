Sob o comando de André Lobo, ‘Music Hall’ estreia neste sábado na O Dia TV

Tem novidade na telinha da O DIA TV! O programa “Music Hall” estreia neste sábado (1º) e traz um formato especial com a exibição dos clipes mais tocados no Brasil e no mundo.



O programa promete animar as tardes de sábado, sempre ao meio-dia, sob o comando do publicitário e radialista André Lobo, de 31 anos. A ideia é trazer diversidade musical.

André Lobo será o apresentador da atração. Foto: Jailson Soares.

“Não será um programa de um hit definido. É um programa que tocaremos o forró, rock, pop, sertanejo, swingueira, dentre outros estilos. Então, é a música boa, que está estourada, independente do ritmo. É o que a galera quer ouvir”, conta o apresentador.

André afirma que o programa pretender abrir espaço aos artistas piauienses que possuem produção de videoclipes. “O Piauí tem muitos artistas bons, inclusive de estilos e segmentos diferentes, e que possuem produção de clipes. Então, o espaço está aberto para todos. Se é o que a galera está gostando de ouvir, se estiver inserido em nossa rotina, estará no Music Hall”, afirma.

André Lobo: Jailson Soares.

A atração contará ainda com número de WhatsApp, onde o telespectador poderá interagir e pedir os seus hits favoritos. Além disso, em breve, o programa terá notícias e bastidores do mundo da música.

Essa é a primeira vez que André Lobo apresenta um programa de TV. Natural de Brasília, mas florianense de criação e coração, André se diz tímido. O mais novo apresentador também é radialista e comanda o programa “Boomerang”, na companhia de dois amigos, na Rádio Alvorada FM, em Floriano. A paixão pela comunicação aflorou depois do surgimento das redes sociais.

“Eu me considero tímido por mais que não pareça. Mas depois que inventaram os stories do Instagram, eu terminei perdendo um pouco da timidez. Eu espero que, com o tempo, a gente consiga evoluir o programa, implantando alguns quadros, entrevistas, coberturas de eventos... Estamos aqui para somar e fazer um trabalho bacana para público que for assistir”, finaliza.