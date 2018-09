Só 10% dos presos provisórios do Estado votarão nas eleições de outubro

Somente 207 dos 2.023 presos sem condenação, ou seja, dos presos provisórios do Piauí, votarão nas eleições gerais do dia 07 de outubro. É o que mostra o levantamento feito pela reportagem de O Dia junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O número corresponde a somente 10,2% de todos os presos aptos a votar no sistema carcerário piauiense.



Vale lembrar que todos os presos sem condenação no Brasil têm direito ao voto. No entanto, no Piauí, mais de 89,8% deles ficarão sem votar porque as urnas eletrônicas só serão instaladas em seções onde existam no mínimo 20 eleitores aptos a votar em cada unidade. É o que determina o artigo 44 da resolução nº 23.554/17 do Tribunal Superior Eleitoral.



Foto: Arquivo O Dia

Sendo assim, apenas quatro unidades carcerárias em todo o Piauí vão receber urnas eletrônicas. São elas o Centro Educacional Masculino (CEM) de Teresina, com um total de 44 menores cadastrados para o voto em uma sessão; a Penitenciária Vereda Grande, em Floriano, com um total de 27 presos em uma seção; a Penitenciária João de Deus Barros, em Picos, com 115 presos em uma seção; e a Penitenciária Feminina de Teresina, com 21 presas em uma seção.

As unidades prisionais que não alcançaram o número de eleitores para instalar uma seção foram a Cada de Detenção Provisória de Altos, que só possui 16 presos provisórios aptos a votar; A Penitenciária Mista de Parnaíba, onde só foram identificados três presos aptos e a Penitenciária de Bom Jesus, na qual só há três presos provisórios.

Maria Clara Estrêla, com informações de Breno Cavalcante