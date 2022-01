Sites do Governo do Estado ficam fora do ar para manutenção

Os sites do Governo do Estado hospedados por meio do domínio pi.gov.br ficaram fora do ar na manhã desta segunda-feira (17) para manutenção. A Agência de Tecnologia de Informação (ATI) confirmou que os sites estão inacessíveis e descartou a possibilidade de terem sofrido ataque hacker.

Segundo o diretor geral da Agência de Tecnologia da Informação (ATI) do Governo do Piauí, Antônio Torres, uma instabilidade foi identificada no site da Secretaria de Segurança, que hospeda as páginas da Polícia Civil e Polícia Militar, e por precaução, todos os demais sites hospedados no mesmo domínio passam por manutenção preventiva. Os sites do Detran, Polícia Civil, Polícia Militar, Sefaz, SSP e demais órgãos hospedados através do domínio pi.gov.br não puderam ser acessados na manhã de hoje.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no