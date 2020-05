Site atua como vitrine virtual e ajuda pequenos empreendedores

A pandemia deixou muitos empreendedores parados e uma das categorias mais afetadas foram os autônomos que possuem pequenos negócios. Para ajudar esse grupo foi lançado o site Empreende THEch que é como uma vitrine virtual de produtos e serviços e pode ser acessado por qualquer pessoa disposta a fazer negócios.

No dia do lançamento do site, na segunda-feira,04, cerca de 82 empreendedores haviam realizado o cadastro no Empreende THEch e dois dias depois o número chegou a 193 cadastros.

"Consideramos que está muito boa! Isso nos mostra que os empreendedores estão bem ávidos por este apoio. Até o momento, não estimamos uma meta específica considerando que é algo novo para o empreendedor. Porém, com base no que estamos estimando de impacto, desejamos internamente pelo menos 500 empreendedores envolvidos", diz Paulo César Coutinho, Coordenador de Operações do Programa THEch.

A Carla Naiana, da equipe do Programa Tech, explica o Empreende THEch é uma iniciativa desenvolvida pela Prefeitura de Teresina, através da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDEC) e em parceria com a Softex para ajudar os negócios e empreendedores, situados em Teresina.



Foto: Reprodução

Os empreendimentos locais poderão cadastrar seus negócios pelo site https://www.thechteresina.softex.br/empreendethech/. Carla conta que além de expor seus produtos, o empreendedor que realizar o cadastro terá acesso a um material exclusivo que ajudará a se preparar para atender na internet.

"Nós queremos acelerar os negócios sabe aquele cachorro quente da praça, a lanchonete da esquina do seu trabalho ou a pizzaria do seu bairro? É pensando nesses empreendedores que lançaremos o Empreende THEch que funcionará como uma grande praça de comércio aos negócios que se cadastrarem", diz Camila Naiana

Pode fazer o cadastro no Empreende THEch pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, não precisa obrigatoriamente ter CNPJ para se cadastrar. Basta apenas que você esteja ofertando um produto ou serviço. As categorias principais que estão nos cadastros iniciais são: Alimentos e Bebidas; Serviços e Negócios; Casa e Pet; Saúde e Bem-Estar; Moda e Beleza; Moveis e Decoração; Esporte, Arte e Lazer.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia