SISU: Veja as maiores notas de corte da UFPI, UESPI e IFPI

Com a divulgação da nota de corte do 2º dia de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (SISU), os cursos de Medicina da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) seguem como as vagas mais concorridas entre todas ofertadas pelas instituições públicas do Estado.

O Portal O Dia fez um levantamento com os cinco cursos de cada instituição do Piauí que exigem maior pontuação do candidato na modalidade ampla concorrência.

O curso de Medicina do campus Torquato Neto, da UFPI, é o com maior nota, apesar de ser o único entre os pesquisados que apresentou redução de pontuação entre o 1º e 2º dia de inscrições. Na terça-feira (22), a nota de corte alcançou 786,39. Já na quarta (22), caiu levemente para 785,44.

Medicina no campus Parnaíba(UFPI) é o segundo com maior nota. No 1º dia registrou 766,78 e saltou para 768,21 no 2º dia. Já o curso de Medicina na UESPI foi o que apresentou maior crescimento. Era 692,49 no 1º dia e evoluiu para 765,78 no 2ª dia.

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Do Piauí (IFPI) também houve subida da nota de corte. No 1º dia o curso de Engenharia Civil teve nota de 761,48. No 2º dia saltou para 790,68.

Na UFPI, Medicina, Engenharia Civil, Odontologia e Direito são os curso com maiores notas de corte. Na UESPI, Medicina, Odontologia e Direito. Por outro lado, no IFPI, Engenharia Civil, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Mecânica, Radiologia e Gastronomia são os mais exigentes nas pontuações.

Notas de corte do 2º dia de inscrições

Otávio Neto