Sisu: Piauí tem a sexta maior concorrência do Brasil, aponta MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje (12) o número de inscrições que foram registradas no SISU (Sistema de Seleção Unificada) para o segundo semestre de 2021. O Piauí apresenta a sexta maior concorrência do Brasil quando observado o total de inscritos e a quantidade de vagas ofertadas.



Ao todo, o estado teve 47.263 inscrições para preencher as 4.323 vagas que foram abertas nas instituições de Ensino Superior do Estado que utilizam o Enem como método de seleção. A média é de 10,9 candidatos por vaga. O Piauí fica atrás apenas dos Estados do Rio de Janeiro, Minhas Gerais, Bahia, Paraíba e Maranhão.



O Rio de Janeiro teve 142.955 inscrições para 13.123 vagas. Na outra ponta do ranking aparece o Amapá, que ofertou apenas 45 vagas e recebeu 281 inscrições. Em todo o Brasil, o SISU do MEC registrou 697.764 inscrições e 365.495 inscritos. O número de inscrições é maior que o de inscritos, porque no SISU cada candidato pode se inscrever em até duas opções de cursos, turnos e instituições de sua escolha.

O resultado do SISU 2021.2 foi divulgado na última terça-feira (10).

