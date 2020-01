SISU: Engenharia Civil e Medicina são os cursos com maiores notas de corte

Engenharia Civil e Medicina foram os cursos com maiores notas de corte no Sistema de Seleção Unificado (SISU) entre as instituições públicas de ensino superior do Piauí na modalidade ampla concorrência. Com a suspensão pela Justiça do resultado, que deveria ser divulgado nesta terça-feira (28) segundo o calendário do Ministério da Educação, resta aos os candidatos ficar de olho nas notas do último dia de inscrição.

As vagas para Engenharia Civil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) foram as que exigiram maior pontuação de todas ofertadas no Estado. No primeiro dia de inscrição, a nota de corte era 761,48. Durante a semana não parou de aumentar e terminou com 814,96. Essa foi a quarta maior nota de corte para Engenharia Civil de todo o país, ficando atrás apenas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (881,62), Universidade Federal do Amapá(823,85) e Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (818,96).

O segundo curso com maior nota de corte também foi do IFPI: Engenharia Mecânica. No início do período de inscrição a pontuação média que o candidato deveria ter alcançando estava em 726,11. No último dia, a nota saltou para 797,41, e foi a terceira mais alta entre os cursos de Engenharia Mecânica do Brasil, perdendo para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (841,55) e Universidade de São Paulo (803,99).

O curso de Medicina do campus Torquato Neto, da Universidade Federal do Piauí (UFPI), que despontou com a maior nota nos primeiros dias de inscrição, terminou como o terceiro com maior exigência de nota dos candidatos. De 786,39 no primeiro dia, a nota de corte subiu para 788,83.

Na Universidade Estadual do Piauí(Uespi), Medicina também foi o curso a maior nota. A evolução, contudo, foi pequena ao longo do período de inscrição. A nota de corte começou com 765,69 e terminou com 769,79.

Destaque também para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema do campus central do IFPI, em Tersina, que foi o curso da área com maior nota de corte (783,70) entre todos abertos o país. Ao todo, 76 cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas foram ofertados pelas instituições públicas de ensino do Brasil.

Reprodução / Portal Nacional da Educação

A divulgação do resultado estava programada para acontecer nesta terça-feira (28). No último sábado, a Justiça Federal de São Paulo acatou um pedido da Defensoria Pública da União (DPU), que justificou que erros no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) prejudicou mais de 6 mil estudantes, e suspendeu a divulgação.

A Advocacia Geral da União (AGU) recorreu aoTribunal Regional Federal da 3ª Região, mas o recurso foi negado e a divulgação segue sem data para ocorrer.

Otávio Neto