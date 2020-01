SISU: Curso de Medicina possui maiores notas de corte no Piauí

O curso de Medicina daUniversidade Federal do Piauí (UFPI) é o que exige maior pontuação dos candidatos a uma vaga na modalidade ampla concorrência no Sistema de Seleção Unificada (SISU) no Piauí. Com as notas de cortes divulgadas nesta quarta-feira (22), é possível conhecer a pontuação média que o candidato deve possuir para conseguir aprovação.

Bacharelado em medicina em Teresina, no campus Petrônio Portella (UFPI), tem nota de corte de 786,39. Asegunda maior nota de corte (766,78) fica para o curso de Medicina da UFPI no campus de Parnaíba. Com 765.69 de média, medicina também é o curso com maior pontuação entre todos da Universidade Estadual do Piauí (UESPI).

As notas de corte para medicina no estado, contudo, são consideradas baixas se comparadas com Maranhão (928,13), Amapá (898,8),Minas Gerais (887,04) e Rio Grande do Norte (884,56).

UFPI

A Universidade Federal do Piauí divulgou na tarde desta quarta (22) um levantamento com a nota de corte de todos os cursos ofertado s pela instituição. Após os cursos de medicina aparecem Engenharia Civil (726,95), Odontologia (718,73), Arquitetura e Urbanismo(718,21), Direito (708,37) e Ciência da Computação (706,37). Por outro lado, Ciência da natureza (484,05), Zootecnia (482,11) e Engenharia Florestal (468,01) são os que possuem menor nota.

O SISU

Essas notas de corte são referentes as inscrições realizada até às 23h:59 da última terça. À meia noite desta quinta (23) o Ministério da Educação deve divulgar a atualização diária das notas de cortes. Os candidatos têm acesso ao balanço e sabem se sua pontuação é suficiente para aprovação no curso escolhido. Caso contrário, a opção de curso pode ser alterada no sistema da Seleção.

Otávio Neto