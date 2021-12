Sistema Renavam ficará suspenso no Piauí a partir de sábado (11)

O sistema Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) estará suspenso a partir do próximo sábado (11), anunciou o Detran-PI nesta terça-feira (07). A medida ocorre devido a implementação de um novo sistema por parte da a Agência de Tecnologia de Informação (ATI). A previsão de retorno é para o dia 16 de dezembro.

Nesse período, estarão suspensos os serviços de transferências, emplacamentos, comunicação de venda em cartório, vistoria, multas e emissão de taxas referentes a esses serviços. Os trabalhos da ATI envolverão a migração, integração e homologação dos dados com a base nacional.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Vamos migrar os dados do sistema antigo para o novo sistema de 11 a 15, em seguida faremos os últimos testes para que no dia 16, o Detran possa retornar a prestação dos serviços já com o novo sistema de veículos. Além disso, equipes do Detran e da ATI estarão de plantão para sanar quaisquer problemas que possam vir a surgir com a nova tecnologia”, explicou João Filho, gerente de tecnologia do Detran-PI.

A alteração no sistema, de acordo com o Detran-PI, o novo sistema operará com uma tecnologia mais moderna, o que permitirá um serviço mais rápido e as falhas de conexão reduzirão significativamente.

“Este novo sistema é a realização de sonho antigo, trazendo mais comodidade para as equipes internas da ATI e Detran, com mais estabilidade, utilizando equipamentos de baixa plataforma e menor custo para o Estado, o que vai possibilitar replicar e dar mais celeridade na prestação de serviços ao cidadão”, destacou o diretor da ATI, Antônio Torres. Os serviços de Habilitação funcionarão normalmente durante o período.

Com informações do Detran-PI