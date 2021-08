Sistema prisional do Piauí: cadastro para visitas presenciais pode ser feito em site

Os familiares que desejam visitar presencialmente parentes que se encontram presos em unidades do sistema prisional do Piauí já podem fazer o recadastro de maneira online. O link está disponível no site da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) e seguirá os mesmos critérios do recadastramento presencial.



De 02 a 20 de agosto, os visitantes deverão apresentar documentos pessoais, como RG, CPF, além de foto 3x4, comprovante de residência, declaração de união estável com firma registrada em cartório e certidões negativas. O retorno das visitas está programado para acontecer no dia 23 de agosto deste ano nas 17 unidades penais do Piauí.



Os visitantes poderão preencher seus dados através do link da Siapen. As informações serão analisadas e deferidas pela Diretoria de Inteligência Penal (Dinp). A autorização de visita poderá ser cancelada, a qualquer tempo, desde que devidamente fundamentada pelo setor de Serviço Social da Diretoria de Humanização e Reintegração Social, pela Diretoria de Unidade de Administração Penitenciária (Duap) e pela Gerência da unidade penal.



Essas medidas estão sendo adotadas como forma a manter os protocolos de segurança no combate à covid-19. Porém, segundo o secretário da Sejus, Carlos Edilson Rodrigues, caso alguma unidade apresente dificuldades em manter essas exigências ou casos da doença, as visitações serão suspensas.

“Na unidade que apresentar dificuldades a visita presencial será suspensa. Iremos continuar trabalhando com muita responsabilidade. O nosso foco é impedir que este vírus da Covid-19 chegue às unidades prisionais. O Estado do Piauí só teve a morte de um preso por Covid, e é um dos estados que menos teve casos da doença no sistema prisional”, disse.

O secretário enfatizou que as visitas presenciais do sistema prisional somente irão retornar porque tanto presos como policiais penais já foram vacinados. Assim, no período de 30 dias, cada reeducando poderá receber uma visita presencial e uma visita virtual. As visitações podem ser de familiares ou amigos devidamente cadastrados, a cada 15 dias.



Porém, não serão permitidos visitantes com idade igual ou acima de 60 anos; menores de 18 anos; gestantes; visitas íntimas e pessoas que apresentem sintomas gripais. Para os reeducandos que não recebem visitas presenciais, as visitas virtuais seguirão acontecendo.



