Sistema O Dia lança instituto de pesquisa

Entender o comportamento das pessoas, captar os movimentos da opinião pública e as tendências em alta na sociedade contribuem significativamente para avaliar o posicionamento de empresas e personalidades. Neste contexto, o Sistema O DIA de Comunicação lança mais um serviço que terá a credibilidade como principal marca.

O Instituto de Pesquisa Data O DIA começa a atuar em todo o Piauí e vai ajudar aos leitores do jornal, internautas do portal, ouvintes da rádio e telespectadores da TV, a entenderem e analisarem os momentos políticos vivenciados no estado e nos municípios. O diretor técnico do Instituto Data O DIA, estatístico Diógenes Vitor da Silveira, explica que quando as pesquisas seguem critérios técnicos bem definidos em base cientifica, fundamentando bem o trabalho dos técnicos recenseadores, o resultado gera confiança na população e a própria margem de erro fica muito pequena. Ele avalia também a importância do trabalho dos institutos.



O diretor comercial Sérgio Miranda ressalta a capacitação dos pesquisadores do Instituto (Foto: Elias Fontenele)



“As pesquisas quando efetivadas com observância aos critérios e requisitos específicos, são fonte de contribuição para o autoconhecimento da sociedade, estabelecendo parâmetros que podem direcionar suas ações e reações, daí sua importância”, pontua.



O bom desenvolvimento de uma pesquisa de opinião passa pela capacidade dos pesquisadores em compreenderem a proposta apresentada, para assim verificarem o método a ser aplicado. Questões como o tamanho da amostra, o universo da pesquisa respeitando critérios como a faixa etária, a renda, a escolaridade dos entrevistados, entre outros itens, é sempre essencial para garantir captar a realidade das tendências da opinião pública.



O diretor comercial do Sistema O DIA, Sérgio Miranda, ressalta a boa capacitação da equipe de pesquisadores e lembra que a credibilidade é a principal marca do Grupo O DIA. Ele informa que o Data O DIA encontra-se habilitado e capacitado para realizar pesquisas eleitorais e de comércio em todo o Piauí. “O Sistema O DIA tem 68 anos de tradição e uma marca só alcança esse sucesso quando desenvolve um trabalho sério e eficiente.



O Data O DIA não pode ser diferente, terá a mesma credibilidade dos veículos de comunicação do Grupo”, ressalta. O diretor técnico do Data O DIA, Diógenes Vitor da Silveira, é formado em Estatística pela Universidade Estadual da Paraíba, em Pedagogia pela Uespi e em Direito pela Universidade Federal do Piauí. É pós-graduado. Já atuou em vários institutos de pesquisa, no departamento de Estatística da Secretaria de Estado da Educação, além de ministrar aulas na área.



João Magalhães