Sistema O DIA e Correios fazem parceria para entrega de presentes

As famosas cartas do Papai Noel mexem com o imaginário dos teresinenses. No período natalino, muitas ações voltadas para ajudar as crianças e adolescentes acontecem na Capital. E em 2019, o Sistema O DIA de Comunicação será intermediador entre os pedidos das cartinhas e os Correios.

De acordo com o diretor de marketing da empresa, Alberto Moura, o Sistema O DIA vai utilizar as quatro plataformas de comunicação para divulgar as 24 cartas que foram adotadas. Quem se interessar pode entrar em contato para trazer o presente à empresa, que ficará responsável por realizar a entrega aos Correios até o dia 12 de dezembro.



“Vamos divulgar sem colocar o nome das crianças, pois queremos dar visibilidade maior para essas cartas. O intuito é ajudar os Correios a se tornarem maior. Se nós somos um sistema que temos as quatro plataformas, vamos divulgar essas cartas, seja na rádio, TV, em uma postagem nas redes sociais, em matérias no portal ou no jornal impresso”, destaca Alberto Moura.

Já a coordenadora da Campanha Papai Noel dos Correios no Piauí, Maria Chaves Dias, afirma que, nos últimos dez anos, mais de 6 milhões de cartinhas com pedidos de Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social foram atendidas em todo o Brasil. Ela também comemora o apoio do jornal.



“Realizar tantos sonhos seria impossível sem os parceiros que fazem acontecer essa que é uma das maiores ações de solidariedade do país. É com muita alegria que celebramos essa parceria com o Sistema O Dia, especialmente neste ano em que comemoramos os 30 anos da Campanha Papai Noel dos Correios. Com a ajuda de cada um dos padrinhos e madrinhas que tiram sonhos do papel, esperamos atender o máximo possível de cartas", fala Maria Chaves Dias.

Nas cartas que serão divulgadas nos próximos dias, os principais presentes pedidos pelas crianças são mochila escolar e carrinho de controle remoto.

