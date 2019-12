Sistema O Dia discute desafios de Teresina para a próxima década

Em 2020 chegaremos ao último ano desta década. Além de comemorarmos os avanços, também são necessárias reflexões acerca do que ainda é problemático para o desenvolvimento de Teresina. Por isso o Sistema O Dia preparou uma programação especial neste fim de ano com uma série de reportagens e programas especiais, no intuito de levar ao público teresinense uma série de discussões relevantes para o futuro da nossa cidade.



Neste sentido, convidamos pessoas que, ao longo deste ano de 2019, tiveram uma intensa participação nas principais discussões acerca desta temática na capital piauiense. Na oportunidade, foram levantados temas como aspectos sociais, administrativos e políticos que, dentre outras coisas, buscavam apontar soluções e responder ao seguinte questionamento: “Qual Teresina queremos na próxima década?”.



Sistema discute com convidados que Teresina queremos ma próxima década - Foto: Jailson Soares/O Dia

"Foram temas importantes sobre os quais Teresina realmente ainda carece de uma discussão mais aprofundada. O Sistema O Dia, pela sua capacidade de inovação e sua história, trouxe esse momento único para que possamos colocar nossas opiniões e contribuir com o futuro da nossa capital pelos próximos dez anos”, disse o deputado estadual Georgiano Neto (PSD), um dos participantes do programa.



Georgiano Neto (PSD) - Foto: Jailson Soares/O Dia

"Uma excelente iniciativa. Uma discussão em alto nível de temas que são relevantes para cidade e para as pessoas que aqui vivem. Queremos o melhor para nossa cidade então discutir ideias e temas relevantes e que influenciam no dia a dia das pessoas é sempre válido”, pontuou o ex-deputado estadual Luciano Nunes (PSDB).



Luciano Nunes (PSDB) - Foto: Jailson Soares/O Dia

Há pouco mais de um ano das eleições municipais de 2020, é importante ressaltar que esta iniciativa não tem qualquer pretensão de promover um debate político partidário entre eventuais postulantes ao Palácio da Cidade, mesmo os personagens estando inseridos neste contexto. "São pessoas que, por coincidência estão no meio político, mas estamos colocando nossa visão da cidade, quais são os problemas", enfatizou o empresário e publicitário Fábio Sérvio.





Fábio Sérvio - Foto: Jailson Soares/O Dia

Uma das principais reclamações dos teresinenses, a mobilidade urbana será um dos temas abordados também pelo Jornal O Dia, que ouviu opiniões e sugestões de algumas lideranças políticas para solucionar este e outros problemas da cidade. “Um assunto tão importante como esse precisa ser discutido com a ampla maioria da população, para que as pessoas entendam e deem ideias”, ressaltou o deputado federal Fábio Abreu (PR), atualmente secretário estadual de Segurança Pública.



Fábio Abreu (PR) - Foto: Jailson Soares/O Dia

Apesar de ter se consolidado na oferta de produtos e serviços, existem muitas outras potencialidades a serem desenvolvidas em Teresina. Sendo assim, o Portal O Dia também trará uma série de reflexões sobre quais seriam essas possibilidades, bem como incentivá-las e torná-las viáveis do ponto de vista econômico. “Todos aqui tentamos mostrar nossas ideias e no que a cidade está carente, do que está precisando para mudar", atestou Valter Lima (PSL), empresário local.



Valter Lima (PSL) - Foto: Jailson Soares/O Dia

Crescimento da criminalidade, consciência ambiental para o cuidado com os rios Parnaíba e Poti, geração de emprego, assistência social, políticas públicas e questões administrativas da cidade também serão abordados ao longo de toda esta programação especial de fim de ano. “São extremamente pertinentes. Os temas que estão sendo postos são bem atuais e precisam ser discutidos, pois são problemas históricos de Teresina”, declarou o deputado estadual Fábio Novo (PT), atualmente à frente da Secretaria de Cultura do Piauí (Secult).



Fábio Novo (PT) - Foto: Jailson Soares/O Dia

O programa e a série especial de reportagens serão exibidos nos dias 18, 19 e 20 dezembro, às 20h30, na O Dia TV.

Breno Cavalcante