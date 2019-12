Sistema O Dia apresenta programa

Com a chegada do final de ano, muitas empresas já começam a se preparar para a época que mais movimenta o comércio, o Natal. E para dar uma impulsionada nas vendas, o Sistema O Dia de Comunicação lança o projeto ‘Oferta de Natal’, iniciado em 1º de dezembro e que consiste em uma mídia comercial contemplando as quatro plataformas do grupo: TV, rádio, portal e impresso.

O diretor de Marketing do Sistema O Dia de Comunicação, Alberto Moura, explica que a campanha ‘Oferta de Natal’ são programas com, em média, dois minutos e meio de duração, que será veiculado na O Dia TV e na FM O Dia. Já no Portalodia.com e no Jornal O Dia serão apresentados selos, banners e anúncios de cada empresa parceira.

“A Oferta de Natal é um programa que contempla alguns clientes do varejo, independente de nicho. Então temos empresários desde o setor de vestuário a lojas de parafuso e autopeças. É uma mídia feita para aquecer as vendas neste período do Natal, com um tempo mais curto, mas que estará presente nas quatro plataformas, dando assim maior visibilidade ao cliente e, consequentemente, um retorno em vendas”, conta.



A campanha está no ar nas quatro plataformas do Sistema O Dia - Foto: Jailson Soares/O Dia



Alberto Moura pontua que o empresário terá a oportunidade de divulgar, não somente sua empresa como as promoções que estarão sendo ofertadas ao longo deste período de final de ano. O diretor de Marketing do Sistema O Dia ressalta que essa é uma excelente oportunidade para que os empresários divulguem seus empreendimentos e serviços ofertados.

“Cada plataforma, dentro do seu nicho, irá apresentar as marcas que estão com conosco nesse projeto para aquecer as vendas no varejo. Nesse contato que tivemos com os empresários pudemos apresentar um pouco do programa e de como esse material irá para a mídia, especialmente porque nós temos um caderno específico, que é o Empreender. E para os empresários é muito vantajoso pela questão da visibilidade, da própria venda e promoções, no qual ele poderá apresentar a marca e aumentar suas vendas”, conclui.

Empresários comemoram programa Oferta de Natal

O empresário Danilo Carvalho, proprietário da distribuidora de baterias Auto Peças Teresina, é um dos parceiros do projeto Oferta de Natal. A empresa existe no mercado desde 2014 e trabalha com as melhores marcas de baterias em todo o Piauí e Maranhão. Para o empresário, a parceria com o Sistema O Dia vem em excelente momento.

“É um incentivo muito grande para podermos apresentar aos clientes nossos preços mais acessíveis, promoções e ofertas de final de ano, contribuindo também para aumentar nossas vendas, vez que estamos em um momento de crise no país”, cita.

Danilo Carvalho enfatiza que o setor de baterias costuma ter uma queda nas vendas durante o final do ano, período em que as pessoas aproveitam para viajar e tendem a não investir na manutenção dos seus veículos. Contudo, ele reforça que este é o momento em que os automóveis mais precisam se atenção e revisão.



Danilo Carvalho, da Auto Peças Teresina, é um dos parceiros da campanha - Foto: Jailson Soares/O Dia



“Nesse setor não existe uma data que mais vende baterias, vez que as pessoas estão mais focadas em comprar presentes, como roupas e calçados. E é justamente por isso que estamos investindo nesse programa, para que tenhamos uma maior visibilidade e desmistificar que no final do ano não se deve investir na manutenção dos seus veículos”, salienta.

O empresário Luís Antônio Veloso, proprietário das Lojas Dragão, também destaca a importância do programa Oferta de Natal, especialmente para o comércio. Há 50 anos no mercado, a loja foi a primeira a instalar em Teresina o sistema de crédito, permitindo aos consumidores facilidade na compra.

“Esse programa é importante porque vamos lembrar da loja, especialmente nesse período de natal, onde as pessoas nos procuram para comprar presentes. E isso permite que a Lojas Dragão tenha mais visibilidade e o cliente saiba do leque de opções que temos a oferecer”, comenta.

Parceiros

A Nova Auto Center também é uma das parceiras do programa Oferta de Natal. Com apenas seis meses de existência, a empresa tem se tornado referência em mecânica na Capital. O empresário Emmanuel Lucas conta sobre a ação e o que espera com a parceira e do empreendimento.

“A Nova Auto Center tem como ideia trazer um novo conceito em mecânica na cidade, pois quando se fala em mecânica automaticamente se pensa na confiança, e nossa proposta é fazer com que o cliente leve seu veículo e não se preocupe com relação a orçamento ou o que vai precisar, pois isso é feito pelos profissionais, dando essa segurança e tranquilidade. E essa parceria veio para somar com nossa proposta, divulgando ainda mais nosso trabalho”, conclui Emmanuel Lucas, proprietário da Nova Auto Center.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia