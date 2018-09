'Sistema carcerário não é só para retirar pessoas da sociedade', diz diretor

A cadeia é um dos últimos estágios de uma série de passos em que se inserem as pessoas que cometem algum delito em sociedade. Após julgados e condenados, ser retirado do convívio social é uma forma de fazer com que o indivíduo cumpra a pena relativa ao crime que cometeu, mas em um processo que não deve se encerrar apenas neste passo. Os presídios também devem funcionar como espaços que proporcionem a ressocialização dos presos para que, ao voltar à sociedade, essas pessoas consigam encerrar o ciclo de crimes.

Gustavo Coimbra, gerente da Unidade Prisional Irmão Guido, destaca a importância de oportunizar a possibilidade de ressocialização dos detentos. “Ao contrário do que muitos imaginam, o sistema carcerário não está aqui só para retirar as pessoas do convívio da sociedade e evitar que eles cometam mais crimes, mas queremos realmente reintegrá-los. Depois de pagarem a sua pena, que eles voltem como cidadãos, capacitados para realizar atividades, porque se eles conseguem realizar uma atividade e ter uma fonte de renda, muito provavelmente eles não vão desvirtuar para outros rumos, outros crimes”, explica.

Na Penitenciária Irmão Guido, os detentos podem participar de projetos de arte, cuidados com horta, artesanato e atividades de limpeza. Segundo o diretor, os internos também participam de atividades e programas de educação, cursos profissionalizantes e ajudam em tarefas internas.

Mas as atividades não são destinadas a todos os inseridos no presídio, apenas os detentos que a direção avalia ter bom comportamento, não ter se envolvido com motins ou uso de entorpecentes. Há também reeducandos que são inseridos nas atividades de limpeza do presídio, esses ficam em um pavimento mais aberto, o chamado Espaço Módulo.

