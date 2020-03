Sinepe antecipa férias de julho na rede particular de ensino; veja mudanças

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí (Sinepe-PI) informou nesta sexta-feira (27) que foi antecipado o período de férias coletivas para alunos e professores de toda a rede de ensino particular de Teresina. A antecipação começou a valer no dia 19 de março e vai até o dia 09 de abril de 2020. Antes, as férias estavam previstas para o período entre 1º e 30 de julho e no início de dezembro. Em todo o Piauí, as aulas já estavam interrompidas em função do combate ao novo coronavírus.



Comunicado do Sinepe. Foto: Sinepe

O presidente do Sinepe, Marcelo Rodrigues, disse que a ideia é minimizar os prejuízos ao calendário escolar, uma vez que não será necessário parar as atividades novamente por 30 dias quando as aulas retornarem e também as escolas estarão respeitando os 200 dias do ano letivo proposto pela Prefeitura de Teresina. A previsão é que as aulas retornem no dia 13 de abril, após a Semana Santa.

“Tivemos que fazer essa mudança para diminuir os prejuízos ao calendário escolar. Se as aulas retornarem no dia 13 de abril, as escolas terão como respeitar os 200 dias do ano letivo conforme pede a lei municipal. Estamos antecipando as férias de julho e dezembro e, portanto, o calendário seguirá até o início de janeiro de 2021. Caso as aulas não retornem no dia 13 de abril, veremos outras soluções junto às escolas”, explicou.

Marcelo disse ainda que a decisão foi aprovada por unidade em uma assembleia entre diretores de instituições de ensino privado. A medida, segundo ele, não vale para as faculdades.

“Não vai mudar nada para as faculdades de Teresina. Essas instituições estão seguindo o calendário através de disciplinas pela internet, portanto, não terá alterações. Essa deliberação foi aprovada em assembleia por unanimidade. Lembrando que vamos ter mais uma reunião para estender a medida para todo o Piauí", contou.

Covid-19 e decreto

O Piauí tem nove casos confirmados de Covid-19 e mais de 100 pessoas estão com a suspeita da doença, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. A necessidade de reclusão social foi reforçada após o governador Wellington Dias baixar decreto exigindo o fechamento de estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais. O Prefeito de Teresina, Firmino Filho, também baixou decreto com as restrições.

Até a próxima segunda-feira (30), segundo o decreto, só poderão funcionar farmácias, hospitais, clínicas veterinárias e supermercados no Estado.

Adriana MagalhãesJorge Machado