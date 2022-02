Sine Piauí suspende atendimento presencial; agendamento segue online até 30 de abril

O Sistema Nacional de Empregos do Piauí (Sine Piauí) suspendeu, nesta quarta-feira (02), o atendimento presencialem todas as unidades de Teresina e interior devido ao aumento de casos de Covid-19 e o surto de Influenza no Estado. Os serviços estão suspensos até o dia 30 de abril e devem funcionar de maneira remota.

Em um comunicado, a Secretaria Estadual da Assistência Social (Sasc) informou que a medida visa evitar aglomeração de pessoas e o contágio involuntário. Nesse sentido, quem precisar dos serviços terá que entrar no site www.sine.pi.gov.br.

Ainda segundo a Sasc, novas habilitações presenciais para cadastros do seguro desemprego agora acontecem somente com consulta prévia.

Para agendar o atendimento e outros serviços em Teresina clique aqui .

Confira as vagas de emprego para esta semana:

