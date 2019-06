Sindilojas promove workshop motivacional para empresários em Teresina

De maneira dinâmica, o workshop Transformando Conhecimento em Comportamento, traz estratégias e temáticas atuais voltadas para empresários e colaboradores. O treinamento acontece em parceira com o Sindilojas (Sindicato dos Lojistas de Teresina) e acontece dia 07 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 17h30.



Um dos palestrantes, Walmir Joseph, destaca que o evento é aberto ao público em geral, contudo, é direcionado a empresário e a seus colaboradores. No treinamento serão abordadas temáticas relacionadas às motivação, estímulo, procrastinação e proatividade.

“Nesse momento de crise que o nosso País está passando, é preciso que as empresas e os colaboradores estejam preparados para enfrentar o que está por vir. A temática é abrangente para todo o público, pois conhecimento nunca é demais. Esse é um momento de fortalecimento, por isso será trabalhado também a liderança”, destaca.

O treinamento será realizado no auditório do Sindilojas de Teresina, localizado na rua Desembargador Freitas, 990, esquina com a Rui Barbosa, centro da Cidade. Para mais informações entrar em contato pelo telefone (86) 98826-1348. O valor da inscrição é de R$ 35 por participante. “Como estamos fazendo uma parceria com o Sindilojas, estamos fazendo a um valor especial para os lojistas, para que eles possam inscrever seus colaboradores”, finaliza o palestrante Walmir Joseph.

Biá BoakariIsabela Lopes / Foto: Divulgação