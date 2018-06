Sindicato denuncia que trabalhadores da saúde são impedidos de tirar férias

Após várias reclamações, a direção do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde no Estado do Piauí (Sindespi) denunciou que o direito a férias dos prestadores de serviço no setor está sendo descumprido por várias unidades de saúde do estado.

A denúncia foi apresentada à Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi) no último dia 21 de junho. Segundo a entidade de classe, tanto na capital como em vários municípios do estado os gestores ignoram esse direito e muitos trabalhadores estão há vários anos sem tirar férias. Além disso, vários outros direitos estariam sendo desrespeitados.

"Todo profissional prestador de serviço da área de saúde que possui contracheque do estado e contribui para o INSS tem direito a 30 dias de férias por ano, além de adicional noturno, insalubridade e pagamento por plantão extra, quando houver, que são direitos básicos garantidos por lei", alertou o Sindespi, por meio de nota divulgada nesta segunda-feira.

Edna Martins, presidente do Sindespi (Foto: Divulgação)

O entidade orienta que o prestador de serviço que esteja nessa situação procure imediatamente o sindicato, levando consigo documentos comprobatórios, tais como escala de trabalho assinada pelo gestor local e contracheque, para que seja feita a denúncia à Sesapi.

Já existe um ofício circular da secretaria informando os gestores dos hospitais sobre o direito a férias dos prestadores de serviço. De acordo com o sindicato, a pasta informou que o documento será reenviado para as unidades de saúde que estiverem descumprindo o direito.

“Após essa denúncia do Sindespi, a Sesapi informou que irá fiscalizar essas irregularidades e solicitar aos gestores dos hospitais que estejam descumprindo esses direitos que seja feito um cronograma de férias. E que os trabalhadores prejudicados poderão tirar até duas férias por ano”, informa Edna Martins, presidente do Sindespi.

Cícero Portela