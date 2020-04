Sindicato denuncia que servidores do HGV não estão recebendo horas extras

O Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Saúde do Piauí (Sindespi) fizeram denúncia nesta quarta-feira (15) relatando que os funcionários do setor administrativo do Hospital Getúlio Vargas (HGV) não estão recebendo o pagamento de horas extras trabalhadas desde o início deste mês, mesmo com o setor da saúde considerado serviço essencial no atual momento com toda a demanda que tem recebido por conta do Covid-19.



Ontem (14), o governador Wellington Dias visitou o HGV acompanhado do diretor do hospital, o médico Gilberto Albuquerque. Na ocasião, eles foram questionados pelos servidores e representantes da categoria sobre a situação. Gilberto Albuquerque alegou que houve redução do horário de trabalho do setor administrativo, que antes funcionava 12 horas, mas agora funciona somente das 7h às 13h, o que justifica a não concessão de hora extra.



Em conversa com a reportagem do Portal O Dia, a presidente do Sindespi, Geane Sousa, rebateu a declaração do diretor do HGV e disse que os técnicos administrativos da unidade estão fazendo de uma a duas horas extras por dia depois das seis horas de serviço normal, o que, segundo ela, não está sendo contado no pagamento.



(Foto: Reprodução)

“A necessidade do serviço é real e as atividades estão ficando acumuladas e reprimidas. Logo, não houve redução do trabalho e o único efeito que essa medida teve foi a redução dos valores que esses servidores recebiam há anos e que já fazem parte de sua renda”, afirmou Geane.



Vale lembrar que ainda ontem o governador Wellington Dias anunciou um pacote de medidas de contenção de gastos do Poder Executivo dentre os quais se destaca: a redução salarial dele próprio e dos membros do primeiro escalão do governo; a vedação de reajustes salariais e promoções, e a suspensão de cessão de servidores e concessão de horas extras.



Esse Plano de Contingenciamento de Gastos, no entanto, não se aplicará para as áreas da Saúde, da Assistência Social e da Segurança Pública. É isto o que denuncia a presidente do Sindespi: que os servidores da Saúde são considerados exceção no corte de despesas do Governo e, mesmo assim, estão sem receber as horas extras.



Questionado sobre isso pelos servidores quanto à visita do governador ontem, o diretor do HGV explicou que não são todos os setores da Saúde que precisam de hora extra e que que poderá fazer uma análise sobre quais são os serviços essenciais dentro da área para que essas horas sejam pagas somente a quem realmente está atuando na linha de frente no combate à Covid-19.



Contraponto



O diretor-geral do Hospital Getúlio Vargas (HGV), Gilberto Albuquerque, explica que, diante da recomendação da permanência mínima dos servidores no ambiente hospitalar, decidiu estabelecer horário único para os servidores administrativos de 7 horas da manhã às 13 horas, não existindo, portanto, a necessidade de pagamento de horas extras.



O Diretor do HGV ressalta que, havendo a necessidade de permanência do servidor administrativo no segundo horário em outros setores, será pago as horas extras. “É importante que fique claro que não estamos reduzindo salários, apenas estabelecendo critérios para pagamento de horas extras”, explica o diretor geral Gilberto Albuquerque.



Maria Clara Estrêla