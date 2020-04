Simepi denuncia UTI abandonada no Hospital da Polícia Militar

Em meio à crise provocada pela pandemia do Covid-19 e à necessidade de mais leitos para internação de pacientes acometidos com o coronavírus, o Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí (Simepi) denuncia que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Polícia Militar do Piauí (HPM-PI) está abandonada.



Segundo Samuel Rêgo, presidente do Simepi, a diretoria já havia feito a mesma denúncia em julho de 2019, cobrando atenção dos governantes quanto aos leitos para tratamento dos pacientes com Covid-19.



“Estamos fazendo uma denúncia grave sobre a forma como o Governo do Estado do Piauí está enfrentando a epidemia do coronavírus. Várias notícias são colocadas no dia a dia de investimentos que o Governo vem fazendo, como aluguel de ambulâncias e outras medidas, que não consideramos ser eficazes ao combate dessa epidemia. Por outro lado, temos uma UTI que está pronta e fechada, que é a UTI do Hospital da Polícia Militar”, conta.



(Foto: Divulgação/HPM-PI)

O presidente do Simepi relembra que em 219, durante visita ao HPM-PI, o sindicato denunciou que a UTI estava fechada porque aguardava a contratação de profissionais para funcionar. Ainda de acordo com ele, no local existem 10 leitos que são de extrema importância no combate ao coronavírus.



“No entanto, já estamos há quase quatro semanas de isolamento social e o Governo sequer apresentou um projeto para fazer essas UTIs funcionarem. Por outro lado, ele fala em hospital de campanha, onde irá gastar muito mais recurso e com pouca efetividade. Temos que utilizar as estruturas que já existem e é impensável como o Governo do Estado do Piauí, tendo uma UTI pronta para funcionar e que falta somente a contratação de profissionais, não está se mobilizando para que essa UTI funcione”, reforça.



Samuel Rêgo acrescenta que esses leitos seriam úteis não somente neste momento de epidemia, mas para o Piauí como um todo, vez que a população é carente de UTIs. O presidente do Simepi pontua ainda que a Secretaria de Saúde do Estado não apresentou nenhum plano de combate à epidemia do coronavírus e cobra respostas do Estado.



“Sabemos que muitas verbas do Governo Federal estão chegando ao Piauí e não estamos vendo como esse dinheiro está sendo aplicado na saúde. A Secretaria de Saúde sequer apresentou um plano de combate desta epidemia. Faltam EPIs, profissionais, testes para que possamos ter uma ideia da prevalência do vírus no nosso meio. Esse isolamento não pode se perpetuar. A sociedade está sofrendo muito com tudo que está acontecendo e o Governo precisa dar uma resposta imediata. Chega de amadorismo. A situação é grave e nós precisamos enfrentar de uma forma técnica e que possamos verdadeiramente vencer essa guerra”, finaliza Samuel Rêgo, presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí.



Contraponto



Sobre a denúncia feita pelo Simepi, o Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), informou que o governo está executando ações de estruturação do Hospital da Polícia Militar, que funcionada como Hospital Sentinela no enfrentamento ao Covid-19 e que, até o momento, já foram garantidos 723 leitos clínicos, 175 leitos de UTIs e 34 leitos de estabilização.

Confira na íntegra a nota de esclarecimento.

Nota de esclarecimento ao Simepi

O Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, vem a público contestar as informações compartilhadas em redes sociais e na imprensa pelo Sindicado dos Médicos. Na verdade, ao contrário do que afirma o Sindicado, o Governo está executando ações de estruturação do Hospital da Polícia Militar, que funcionará como Hospital Sentinela no enfrentamento à COVID-19.

Todo o esforço do Governo até aqui, com apoio de todos, conseguiu garantir 723 leitos clínicos, 175 leitos de UTIs e 34 leitos de estabilização, os quais estão destinados, exclusivamente, para a prestação de assistência a pacientes acometidos pela COVID-19.

É de conhecimento público que o Estado do Piauí está garantido EPIs a todos os seus profissionais e todos estão testemunhando a ação do Estado do Piauí em enviar EPIs e Testes Rápidos a todos os Municípios. Desta forma, com fatos estamos demonstrando a fragilidade das informações prestadas pelo presidente do Sindicato dos Médicos.

Num momento como este, de tantas dificuldades para toda a humanidade, acreditamos que só com muito esforço e unidade vamos salvar vidas e trazer tranquilidade para o nosso povo. Vamos continuar focados na nossa missão e responder às inverdades com fatos e muito trabalho.

Isabela Lopes