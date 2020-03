Shopping Rio Poty e Teresina Shopping fecham por tempo indeterminado

Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e em cumprimento ao Decreto Nº18.901 de 19/03/2020 do Governo do Estado do Piauí para conter a transmissão do COVID-19, os Shopping Rio Poty e o Teresina Shopping estará fechado temporariamente a partir das 20h desta sexta-feira (20/03).



No Teresina Shopping funcionam em horário normal, excepcionalmente, o Hiper Bompreço, Drogarias Globo e Pague Menos. O Banco do Brasil vai atender ao público de forma contingenciada, com restrição no número de acesso de pessoas à agência.

A administração do Teresina shopping funciona internamente com equipe mínima para manutenção das instalações e das atividades administrativas necessárias.

