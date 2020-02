Sete municípios do Piauí estão sem água após vazamento de adutora

Sete municípios do Piauí estão sem o abastecimento de água após o rompimento da Adutora do Garrincho, localizada no município de São Raimundo Nonato, segundo informou a Agespisa. Por causa da complexidade do serviço, ainda não há previsão para retomada do abastecimento.



Agespisa. Foto: Reprodução Internet.

Segundo a concessionária, além de São Raimundo Nonato, a falta d’água atinge os municípios de Dirceu ArcoVerde, São Lourenço, Bonfim do Piauí, Várzea Grande, São Brás do Piauí e Povoado Minador.

A Agespisa informou que o rompimento vem apresentando vazamentos constantes e trata-se de uma obra construída por outro ente público que foi repassada à concessionária. O problema na adutora acontece entre a Estação de Tratamento de Água e a Zona Urbana de São Raimundo Nonato.

Em comunicado oficial nas redes sociais, a Agespisa afirmou que mobilizou técnicos e equipamentos dos setores de obras e operação para atuar em caráter de emergência na correção do vazamento. Contudo, não informou prazo para o retorno do serviço.

Sobre a adutora

A Adutora do Garrincho tem uma extensão de 39 quilômetros. O bombeamento é feito do Açude Petrônio Portella, onde a água é captada, até a Estação de Tratamento de Água. Até aí são 22 quilômetros. Daí para São Raimundo Nonato são mais 17 quilômetros.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia