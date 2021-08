Sest Senat abre processo seletivo com salário de até R$ 4,9 mil em Picos; veja vagas

O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem e Transporte (Senat) anunciou edital para processo seletivo de recrutamento pessoal com salários que chegam até R$ 4,955,66 para a unidade de Picos, no Sul do Piauí. As inscrições vão até o dia16 de agosto pelo site da instituição sem cobrança de taxa.



Foto: Reprodução/Google Maps

Conforme o edital, a remuneração ofertada é de R$ 1.450,33 para porteiro, R$ 4.955,66 para psicólogo e R$ 4.389,44 para técnico de formação profissional (pedagogo). Apenas uma vaga está sendo ofertado por categoria. A seleção será realizada através de prove objetiva, discursiva, entrevista e avaliação documental.

Confira os editais e site abaixo:

Vaga porteiro



Vaga psicólogo



Vaga pedagogo

Faça sua inscrição aqui --> clique em vagas --> role o mouse até o final da página --> digite as informações da cidade --> e cadastre-se na que deseja concorrer na unidade.

