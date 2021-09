Sessenta e um municípios já vacinam adolescentes no Piauí contra Covid

O secretário de Estado de Saúde, Florentino Neto, destacou que 61 municípios piauienses já estão vacinando contra a Covid-19 e há grande adesão dos adolescentes à campanha de imunização no estado, sem registros de efeitos adversos graves nos adolescentes que tomaram a vacina.

“Queremos acalmar nossa população e dizer a todas as famílias a importância da vacinação de nossos jovens. Se seu filho tomou a vacina, fiquem tranquilos. Se ainda não tomou, podem fazê-lo com toda a segurança”, completou.

A vacinação para este público foi tomada com base em evidências cientificas, por esta razão, a Secretaria de Estado de Saúde mantém a vacinação para este público em todo o estado. “Já encaminhamos 30 mil doses para iniciar a vacinação desse grupo, antes mesmo do Ministério da Saúde iniciar o envio dos imunizantes para a vacinação dos adolescentes. Agora, depende dos municípios definir a logística da imunização”, destaca Florentino.





Após a ratificação da ANVISA sobre a necessidade de se manter a proteção dessa população, o secretário Florentino Neto defende a obrigação do órgão federal de garantir a oferta de imunizantes aos Estados brasileiros, tendo em vista que a ANVISA e a OMS são favoráveis a proteção deste público. “O Piauí, por meio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), questionou o posicionamento unilateral do Ministério da Saúde, e solicitou uma revisão da decisão”, destaca o gestor.

Até o momento, a Sesapi reitera que não há registro de caso de efeito adverso da vacina em adolescentes no Piauí e reforça que pais ou responsáveis continuem vacinados os adolescentes com ou sem comorbidades, até que o esquema vacinal seja completado. “Os números dos boletins epidemiológicos mostram a importância da vacinação, com a queda dos casos confirmados e óbitos. Não perca a oportunidade de se vacinar”, finaliza o secretário.

